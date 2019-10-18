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Курс гривни отыграл потерянное

Пятница, 18 октября 2019, 09:00
 

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 18 октября на уровне 24,73 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,49 (на 17 октября - 27,38 гривни).

Напоминаем:

17 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,78 гривни за доллар.

17 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

Экономическая правда

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