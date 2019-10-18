Курс гривни отыграл потерянное
Пятница, 18 октября 2019, 09:00
Национальный банк повысил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 18 октября на уровне 24,73 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,49 (на 17 октября - 27,38 гривни).
Напоминаем:
17 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,78 гривни за доллар.
17 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.
Экономическая правда
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