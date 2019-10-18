В нефтегазовый отдел АМКУ пришли бывшие сотрудники "Нафтогаза", дела которого расследует комитет

В отдел рынков нефти, нефтепродуктов и рынков газа Департамента исследований и расследований рынков ТЭК и ЖКХ Антимонопольного комитета трудоустроились выходцы из системы "Нафтогаза Украины" Дзвенислава Сорохан и Евгений Нацвин-Степанов.



Об этом сообщают Наши деньги со ссылкой на сайт АМКУ.



Как сообщается, Дзвенислава Сорохан выиграла конкурс на должность главного специалиста отдела. Должностной оклад по указанной должности составляет 8 тыс. грн.



Согласно декларации кандидата на должность, по итогам прошлого года Сорохан зарабатывала 397 тыс. грн по "основному месту работы", которое осталось не конкретизированым (это в среднем 33 тыс. грн ежемесячно - ред.).

Место работы в "Укртрансгаз" декларантка прописала как "оплачиваемую работу по совместительству" - это должность начальника управления правовой работы Департамента правового обеспечения.



Евгений Нацвин-Степанов трудоустроился в Комитете раньше - еще летом этого года он выиграл конкурс на заместителя начальника отдела рынков нефти, нефтепродуктов и рынков газа, однако подавал декларацию в НАПК в качестве главного специалиста упомянутого отдела.

До перехода в АМКУ, Нацвин-Степанов работал в Министерстве энергетики и угольной промышленности с годовой зарплатой в 223 тыс. грн (занимал должность заведующего сектора обеспечения эффективного использования газораспределительных систем или их составляющих - ред.).



Ранее Нацвин-Степанов работал главным специалистом в НКРЕКП. Также работал юристом в "Нафтогазе", представляя компанию в судебных спорах.



А в период 2009-2016 годов Нацвин был владельцем и с 2013 по 2016 год - руководителем ООО "Природный камень Украины" (сегодня - ООО "Энергия надр"), которое специализируется на добыче сырой нефти.

По данным "Youcontrol", именно в 2016 году владельцами компании стали Александр Цыб из Макеевки и харьковчане Алексей Малиновский и Владимир Панков.



Сообщается, что отдел рынков нефти и нефтепродуктов и рынков газа был создан в мае 2019 года. Тогда же был расформирован отдел рынков газа, специалисты которого подготовили материалы для дела по злоупотреблению монопольным положением со стороны "Укртрансгаза" при закупке технологического газа у "Нафтогаза".



Как отмечается, таким образом выходцы из системы "Нафтогаза" будут теперь в АМКУ заниматься делами, по которым "Нафтогаз" проходит в качестве "подозреваемого/обвиняемого" в монополизме.



Напомним:



С мая этого года Антимонопольный комитет расследует дело против НАК "Нафтогаз Украины" и его "дочки" АО "Укртрансгаз" о злоупотреблении монопольным положением, что привело к приобретению природного газа по завышенным ценам.



Позже АМКУ заинтересовался программой "Газ про запас" от "Нафтогаза", утверждая что НАК продает потребителям газ, который они смогут использовать зимой, дороже действующей на него цены.



Экономическая правда