Антимонопольный комитет заинтересовался программой "Газ про запас" от "Нафтогаза"

НАК "Нафтогаз Украины" не предоставляет потребителям полной и точной информации о цене газа в рамках акции "Твоя энергонезависимость" по созданию газового запаса к отопительному сезону. Таким образом потребители могут быть введены в заблуждение.

Об этом сообщает Антимонопольный комитет.

АМКУ утверждает, что Нафтогаз продает потребителям газ, который они смогут использовать зимой, дороже действующей на него цены.

"По результатам проведенного Антимонопольным комитетом анализа установлено, что информация, размещенная на сайте газоснабжающей компании Нафтогаз Украины относительно продукта Газовый фонд в рамках акции Твоя энергонезависимость, не содержит полных и точных условий Дополнительного соглашения, которое должен подписать потребитель", — сообщили в Комитете.

"Если цена на газ зимой будет ниже, чем оплачена по акции в сентябре, то придется оплатить новый объем газа по новой, пусть и ниже, цене. А за уже приобретенный средства не вернутся — просто этот объем будет „ждать", пока цена вновь повысится. А если цена так и останется ниже, то перерасчет будет возможен только после 1 апреля. И это не просто теория: действующая цена на природный газ для населения в августе 2019 года составляла 4770 грн за тысячу кубометров и была на 226 грн ниже цены по акции Твоя энергонезависимость", — говорится в сообщении АМКУ.

Антимонопольный комитет рекомендовал газоснабжающей компании Нафтогаз Украины и региональным газоснабжающим компаниям прекратить распространение неполной и неточной информации, поскольку это содержит признаки нарушения Закона о защите от недобросовестной конкуренции.

Одновременно Комитет обратился к Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг с предложением принять меры по обеспечению контроля за соблюдением газоснабжающими компаниями лицензионных условий.

Подробнее о программе читайте в статье: Купить газ по летней цене на зиму: все о новой услуге "Нафтогаза". Калькулятор

Напоминаем:

Продукт "Газовый запас" позволяет бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по низкой летней цене для использования его в течение отопительного сезона.

Бытовой потребитель может закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа.

Воспользоваться предложением можно до 25 сентября.

Отпускная цена Нафтогаза газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м без НДС, а также без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика.

Экономическая правда