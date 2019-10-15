Гривня на межбанке девальвирует
Вторник, 15 октября 2019, 17:55
15 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,77 - 24,80 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,77 - 24,80 гривны;
Евро - 27,22 - 27,26 гривны.
Напоминаем:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 15 октября на уровне 24,54 гривни за доллар.
15 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,64 - 24,68 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua