Гривня на межбанке девальвирует

Вице-президент GlobalLogic: у меня нет ощущения, что Киев — это Smart City В интервью ЭП один из руководителей крупной IT-компании объяснил, почему за последние пять лет у людей так и не появилось ощущение, что Киев — это умный город, и рассказал, какие выводы надо делать руководству столицы.

Как предотвратить появление класса "ненужных людей" и цифровую диктатуру. Главное из выступления Харари В XX веке человечество преодолело чуму, голод и насилие, однако вызовы XXI века не менее ужасающие. Мы находимся на пороге экологической катастрофы и потенциальной цифровой диктатуры и человечеству нужно глобальное сотрудничество, чтобы преодолеть эти проблемы.(укр)