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Гривня на межбанке девальвирует

Вторник, 15 октября 2019, 17:55

15 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,77 - 24,80 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,77 - 24,80 гривны;

Евро - 27,22 - 27,26 гривны.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 15 октября на уровне 24,54 гривни за доллар.

15 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,64 - 24,68 гривни за доллар.

Экономическая правда

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межбанк

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