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Официальный курс: гривня снизилась к доллару и евро

Среда, 16 октября 2019, 09:10

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 24 копейки, установив его на 16 октября на уровне 24,78 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,28 (на 15 октября - 27,10 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 15 октября на уровне 24,54 гривни за доллар.

15 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,64 - 24,68 гривни за доллар.

15 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,77 - 24,80 гривни за доллар.

Экономическая правда

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