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Ryanair в декабре начнет летать в Херсон

Вторник, 15 октября 2019, 12:02

Авиакомпания Ryanair с 21 декабря 2019 года запускает прямые рейсы из Херсона в Краков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Интерфакс-Украина".

Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Напомним:

В 2020 фискальном году компания Ryanair планирует перевезти 1,5 миллиона пассажиров на украинских рейсах, которые охватывают 40 маршрутов из Киева, Одессы, Львова и Харькова.

Авиакомпания Ryanair в апреле 2020 года запустит новый рейс из Львова в столицу Венгрии.

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Ryanair

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