Ryanair в декабре начнет летать в Херсон
Вторник, 15 октября 2019, 12:02
Авиакомпания Ryanair с 21 декабря 2019 года запускает прямые рейсы из Херсона в Краков.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Интерфакс-Украина".
Рейсы будут выполняться дважды в неделю.
Напомним:
В 2020 фискальном году компания Ryanair планирует перевезти 1,5 миллиона пассажиров на украинских рейсах, которые охватывают 40 маршрутов из Киева, Одессы, Львова и Харькова.
Авиакомпания Ryanair в апреле 2020 года запустит новый рейс из Львова в столицу Венгрии.
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