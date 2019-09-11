Ryanair запустит рейс Львов-Будапешт в 2020 году

Авиакомпания Ryanair в апреле 2020 года запустит новый рейс из Львова в столицу Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.

На сайте Ryanair маршрут Львов-Будапешт уже доступен для бронирования с 1 апреля 2020 года. Цена билетов начинается от 10 евро в одну сторону с учетом перевозки малой ручной клади.

10 сентября запуск этого маршрута анонсировал другой лоукостер - Wizz Air, однако венгерская авиакомпания намерена начать полеты только с 3 июня 2020 года, но в те же дни - по средам и воскресеньям.

Билеты в системе бронирования Wizz Air на момент открытия продаж продавались по цене от 289 грн в одну сторону, что в эквиваленте составляет около 10 евро.

Открытие рейсов в Будапешт станет первым расширением сети маршрутов Ryanair с момента анонса первых направлений в марте 2018 года. Тогда лоукостер объявил о запуске пяти рейсов из Львова в Дюссельдорф, Мемминген, Варшаву, Краков и Лондон.

Европейская правда