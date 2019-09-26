В Ryanair спрогнозировали годовой пассажиропоток на украинских маршрутах

В 2020 фискальном году компания Ryanair планирует перевезти 1,5 миллиона пассажиров на украинских рейсах, которые охватывают 40 маршрутов из Киева, Одессы, Львова и Харькова.

Об этом сообщает avianews.com. со ссылкой на департамент по международным коммуникациям компании.

"Согласно отчетности лоукостера, фискальный год начинается 1 апреля и продлится до 31 марта. Таким образом, показатель 1,5 млн пассажиров касается периода с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ryanair отказались назвать более подробные цифры, аргументировав это политикой нераскрытия информации о бронировании по конкретным маршрутам.

В то же время в лоукостере подчеркнули, что очень довольны количеством ранних бронирований и загрузкой рейсов на маршрутах с Украины или в Украину в летнем и зимнем расписании 2019 года.

Напомним:

Авиакомпания Ryanair в апреле 2020 года запустит новый рейс из Львова в столицу Венгрии.