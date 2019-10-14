MasterCard и Visa отказались от участия в создании криптовалюты от Facebook
Международные платежные системы MasterCard и Visa, а также Stripe, eBay и Mercado Pago отказались от участия в проекте по созданию криптовалюты Libra от компании Facebook.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Идея Facebook была подвергнута жесткой критике со стороны мировых регуляторов и законодателей, что заставило некоторых наблюдателей отрасли поставить под сомнение, сможет ли проект Libra "выжить", - пишет агентство.
Отмечается, что недавно сенаторы США попросили MasterСard, Visa и Stripe пересмотреть свое участие в проекте из-за "риска для финансовой системы".
В MasterСard решили уделять основное внимание развитию собственного бизнеса, в eBay сосредоточатся на собственных платежных продуктах, а в Stripe отметили, что готовы присоединиться к проекту в будущем.
Комментируя реализацию проекта по созданию криптовалюты Libra, аналитик агентства Wedbush Securities Майкл Пахтер заявил: "Я не думаю, что Facebook может сделать это сам".
Вице-президент компании Facebook Дэвид Маркус в свою очередь подчеркнул, что выход из проекта 6 партнеров не сорвет усилия по созданию криптовалюты.
Напомним:
Ранее от участия в проекте отказалась международная платежная система PayPal.
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Экономическая правда
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