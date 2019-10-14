MasterCard и Visa отказались от участия в создании криптовалюты от Facebook

Международные платежные системы MasterCard и Visa, а также Stripe, eBay и Mercado Pago отказались от участия в проекте по созданию криптовалюты Libra от компании Facebook.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Идея Facebook была подвергнута жесткой критике со стороны мировых регуляторов и законодателей, что заставило некоторых наблюдателей отрасли поставить под сомнение, сможет ли проект Libra "выжить", - пишет агентство.

Отмечается, что недавно сенаторы США попросили MasterСard, Visa и Stripe пересмотреть свое участие в проекте из-за "риска для финансовой системы".

В MasterСard решили уделять основное внимание развитию собственного бизнеса, в eBay сосредоточатся на собственных платежных продуктах, а в Stripe отметили, что готовы присоединиться к проекту в будущем.

Комментируя реализацию проекта по созданию криптовалюты Libra, аналитик агентства Wedbush Securities Майкл Пахтер заявил: "Я не думаю, что Facebook может сделать это сам".

Вице-президент компании Facebook Дэвид Маркус в свою очередь подчеркнул, что выход из проекта 6 партнеров не сорвет усилия по созданию криптовалюты.

Напомним:

Ранее от участия в проекте отказалась международная платежная система PayPal.

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Экономическая правда