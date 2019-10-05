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PayPal отказался от участия в создании криптовалюты от Facebook

Суббота, 5 октября 2019, 15:00

Международная платежная система PayPal отказалась участвовать в проекте по созданию криптовалюта Libra от компании Facebook.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, PayPal могла отказаться от участия в проекте потому, что тот не получил полной поддержки от американских регуляторов.

"Опасения, что PayPal может выйти из проекта, усилились в четверг, когда компания отсутствовала на собрании членов Ассоциации Libra в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

PayPal был одним из первых членов Ассоциации Libra - группы с 28 компаний и некоммерческих организаций, которые помогают развивать криптовалюту Libra. Среди членов - платежная компания Visa, приложение Uber и гуманитарный благотворительный фонд Mercy Corps.

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Экономическая правда

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PayPal криптовалюта Facebook

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