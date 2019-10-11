Компания Ахметова будет экспортировать электроэнергию в Хорватию

Компания ДТЭК подписала с хорватской энергетической компанией HEP d.d. меморандум о сотрудничестве - в октябре этого года планируется тестовая поставка электроэнергии дочерней компанией ДТЭК Hungary Power Trade хорватской компании объемом до 2500 МВт-ч.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что в следующем году объем торговли может достичь 1,3 млн МВт-ч.

"Подписание меморандума о сотрудничестве с компанией HEP d.d., лидером энергетики Хорватии, это очередной шаг в расширении нашего присутствия на европейских энергетических рынках.

Мы рассматриваем это как еще один этап сближения украинской и европейской энергосистем, что является залогом укрепления энергетической безопасности Украины", - заявил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним:

Пять украинских компаний выкупили доступ к 1,1 ГВт пропускной способности сетей для импорта электроэнергии из России в октябре.

Так, 301 МВТ сечения купила компания "Де Трейдинг" владельца "Донбассэнерго" Максима Ефимова.

250 МВт приобрела "Эру Трейдинг" Ярослава Мудрого и Дейла Пери. Ранее долей акций трейдера владел топ-менеджер "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

Еще 249 МВт сечения получила компания "ТАС Энергия Украины" Сергея Тигипко, 199 МВт – "Д Трейдинг", входящее в ДТЭК Рината Ахметова.

Также 100 МВт сечения приобрела компания "Юнайтед Энерджи" из орбиты Игоря Коломойского, о чем сообщалось ранее.

Экономическая правда