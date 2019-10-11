Курс валют на 11 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

11 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,53 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,46 - 24,48 гривни;

Евро - 26,94 - 26,96 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,42 - 24,75 гривни. Евро покупают по 26,79 гривни, продают по 27,29 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,069 - 24,75 гривни, евро - 26,97 - 27,21 гривни.

Напомним:

Национальный банк изменил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 11 октября на уровне 24,53 гривни за доллар.

10 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,59 гривни за доллар.

10 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,53 гривни за доллар.

Экономическая правда