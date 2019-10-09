Межбанк: гривня снова начала укрепляться
Среда, 9 октября 2019, 17:25
9 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,73 - 24,76 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,62 - 24,66 гривни;
Евро - 27,03 - 27,07 гривни.
Напоминаем:
9 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,73 - 24,76 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 9 октября на уровне 24,70 гривни за доллар.
Экономическая правда
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