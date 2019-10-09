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Межбанк: гривня снова начала укрепляться

Среда, 9 октября 2019, 17:25

9 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,73 - 24,76 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,62 - 24,66 гривни;

Евро - 27,03 - 27,07 гривни.

Напоминаем:

9 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,73 - 24,76 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 9 октября на уровне 24,70 гривни за доллар.

Экономическая правда

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межбанк

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