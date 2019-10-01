Официальный курс на 1 октября: гривня начала месяц снижением
Вторник, 1 октября 2019, 09:15
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 1 октября на уровне 24,19 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,34 гривни (на 30 сентября - 26,33 гривни).
Напоминаем:
НБУ укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 30 сентября на уровне 24,08 гривни за доллар.
30 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,34 - 24,38 гривни за доллар.
Экономическая правда
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