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Закрытие межбанка: гривня укрепилась к евро и доллару

Понедельник, 9 сентября 2019, 17:33
 

9 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,95 - 24,97 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,95 - 24,97 гривни;

Евро - 27,58 - 27,60 гривни.

Напомним:

9 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,04 - 25,07 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 23 копейки, установив его на 9 сентября на уровне 25,08 гривни за доллар.

Экономическая правда

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