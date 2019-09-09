Закрытие межбанка: гривня укрепилась к евро и доллару
Понедельник, 9 сентября 2019, 17:33
9 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,95 - 24,97 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,95 - 24,97 гривни;
Евро - 27,58 - 27,60 гривни.
Напомним:
9 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,04 - 25,07 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 23 копейки, установив его на 9 сентября на уровне 25,08 гривни за доллар.
Экономическая правда
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