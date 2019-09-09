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Гривня начинает неделю с укрепления

Понедельник, 9 сентября 2019, 08:53
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 23 копейки, установив его на 9 сентября на уровне 25,08 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,66 гривни (на 6 сентября - 27,99 гривни).

Напоминаем:

НБУ ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 6 сентября на уровне 25,31 гривни за доллар.

6 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,05 - 25,08 гривни за доллар.

Экономическая правда

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