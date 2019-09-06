Курс валют: гривня знову знизилась
П'ятниця, 6 вересня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 6 вересня на рівні 25,31 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,99 гривні (на 5 вересня - 27,83 гривні).
Нагадуємо:
5 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,34 - 25,36 гривні за долар.
5 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 - 25,19 гривні за долар.
Економічна правда
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