Гривня укрепилась на закрытии межбанка
Пятница, 6 сентября 2019, 17:03
6 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,05 - 25,08 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,05 - 25,08 гривни;
Евро - 27,68 - 27,71 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 6 сентября на уровне 25,31 гривни за доллар.
6 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.
Экономическая правда
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