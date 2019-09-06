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Гривня укрепилась на закрытии межбанка

Пятница, 6 сентября 2019, 17:03
 

6 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,05 - 25,08 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,05 - 25,08 гривни;

Евро - 27,68 - 27,71 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 6 сентября на уровне 25,31 гривни за доллар.

6 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.

Экономическая правда

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