Курс валют: гривня снова снизилась
Пятница, 6 сентября 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 6 сентября на уровне 25,31 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,99 гривни (на 5 сентября - 27,83 гривни).
Напоминаем:
5 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,34 - 25,36 гривни за доллар.
5 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua