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Курс валют: гривня снова снизилась

Пятница, 6 сентября 2019, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 6 сентября на уровне 25,31 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,99 гривни (на 5 сентября - 27,83 гривни).

Напоминаем:

5 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,34 - 25,36 гривни за доллар.

5 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.

Экономическая правда

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