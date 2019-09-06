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Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

Пятница, 6 сентября 2019, 11:02
 

6 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,15 - 25,18 гривни;

Евро - 27,77 - 27,80 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 25,02 - 25,25 гривни. Евро покупают по 27,50 гривны, продают по 27,98 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,12 - 25,17 гривни, евро - 27,66 - 27,76 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 6 сентября на уровне 25,31 гривни за доллар.

5 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,34 - 25,36 гривни за доллар.

5 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.

Экономическая правда

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