Гривня укрепилась на закрытии межбанка
Четверг, 5 сентября 2019, 17:26
5 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,16 - 25,19 гривни;
Евро - 27,88 - 27,91 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 5 сентября на уровне 25,26 гривни за доллар.
5 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,34 - 25,36 гривни за доллар.
Экономическая правда
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