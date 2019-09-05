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Гривня укрепилась на закрытии межбанка

Четверг, 5 сентября 2019, 17:26
 

5 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,16 - 25,19 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,16 - 25,19 гривни;

Евро - 27,88 - 27,91 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 5 сентября на уровне 25,26 гривни за доллар.

5 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,34 - 25,36 гривни за доллар.

Экономическая правда

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