Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

5 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,34 - 25,36 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,34 - 25,36 гривни;

Евро - 27,98 - 27,99 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,10 - 25,34 гривни. Евро покупают по 27,56 гривни, продают по 27,97 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,18 - 25,25 гривни, евро - 27,88 - 27,75 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 5 сентября на уровне 25,26 гривни за доллар.

4 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.

4 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,27 - 25,28 гривни за доллар.

Экономическая правда