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Гривня вернулась к росту

Четверг, 5 сентября 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 5 сентября на уровне 25,26 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,83 гривни (на 4 сентября - 27,67 гривни).

Напоминаем:

4 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.

4 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,27 - 25,28 гривни за доллар.

Экономическая правда

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