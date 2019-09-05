Гривня вернулась к росту
Четверг, 5 сентября 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 5 сентября на уровне 25,26 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,83 гривни (на 4 сентября - 27,67 гривни).
Напоминаем:
4 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.
4 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,27 - 25,28 гривни за доллар.
Экономическая правда
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