Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

4 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,24 - 25,26 гривни;

Евро - 27,75 - 27,77 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,10 - 25,31 гривни. Евро покупают по 27,43 гривни, продают по 27,88 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,15 - 25,22 гривни, евро - 27,58 - 27,70 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 4 сентября на уровне 25,30 гривни за доллар.

3 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,31 - 25,33 гривни за доллар.

3 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.

Экономическая правда