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Гривня на закрытии межбанка ослабла

Среда, 4 сентября 2019, 17:54
 

4 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,27 - 25,28 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,27 - 25,28 гривни;

Евро - 27,83 - 27,84 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 4 сентября на уровне 25,30 гривни за доллар.

4 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.

Экономическая правда

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