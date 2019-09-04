Гривня на закрытии межбанка ослабла
Среда, 4 сентября 2019, 17:54
4 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,27 - 25,28 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,27 - 25,28 гривни;
Евро - 27,83 - 27,84 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 4 сентября на уровне 25,30 гривни за доллар.
4 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.
Экономическая правда
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