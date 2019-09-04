Официальный курс: доллар дорожает, евро дешевеет
Среда, 4 сентября 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 4 сентября на уровне 25,30 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,67 гривни (на 3 сентября - 27,71 гривни).
Напоминаем:
3 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,31 - 25,33 гривни за доллар.
3 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua