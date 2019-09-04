Расстояние между новыми станциями метро увеличено до 3 километров - Парцхаладзе

С 1 сентября в Украине увеличено максимальное расстояние при проектировании новых станций метро с 2 до 3 километров, минимальное расстояние осталась неизменным - 900 метров.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Данное нововведение позволит более оптимально организовывать маршруты общественного транспорта, связывая его с важными пересадочными узлами, позволит всем людям использовать преимущества общественного транспорта и уменьшить заторы на дорогах", - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что норма касается только нового строительства.

"Согласно новым ГСН, расстояние между станциями должно быть не менее 900 м и не более 3 км. При этом, если расстояние составляет более 2 км, то необходимо предусматривать аварийный выход на поверхность, оборудованный тамбур-шлюзом", - рассказал Парцхаладзе.

Он добавил, что в случае невозможности организации аварийного выхода наружу необходимо предусматривать эвакуационные выходы, расположенные в средней трети между этими станциями.

Замминистра также пояснил, что расстояние между станциями считается от платформы к платформе.

"Все линии метрополитена, в том числе отдельные станции имеют проектироваться только на основе действующих генеральных планов и детальных планов территории, обязательно учитывая генеральные комплексные транспортные схемы города, существующую сеть метрополитена и инженерно-транспортную инфраструктуру", - добавил он.

И также пояснил, что направление линий метро, ​​места расположения станций и пересадочных узлов между ними определяются на стадии разработки технико-экономического обоснования и учитывают перспективную пропускную способность линий метро.

Напомним:

С 1 сентября при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров, будут размещаться в пределах вестибюля - на входе/выходе из станций.

Также в планах Минрегионстроя - организовать уличное движение, как в Европе.

Экономическая правда