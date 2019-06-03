В метро начнут проектировать общественные туалеты - Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.

По его словам, это оптимальное размещение, "которое с технической точки зрения возможно сделать у нас и это будет удобно для людей".

В частности, санузлы должны быть обязательно доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

Парцхаладзе добавил, что в сложных условиях при реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах или рядом со станцией на поверхности земли.

Соответствующая норма содержится в обновленном ДБН "Метрополитены" и вступает в силу с 1 сентября, написал Парцхаладзе.

Он добавил, что в действующем ДБН "Сооружения транспорта. Метрополитены "отсутствует норма по проектированию общественных туалетов для пассажиров, в то время как во многих странах Европы, в частности, Франции, Великобритании и Австрии - это нормальная практика.

"Общественные туалеты при входе на станциях там есть. Поэтому мы учли мнение общественности, ведь вокруг этого вопроса было всегда много обсуждений. Тем более что в Украине тоже есть удачные примеры такого внедрения, например, харьковское метро", - подчеркнул чиновник.

Как сообщалось ранее, в Украине также обяжут строить туалеты в больших супермаркетах.

Экономическая правда