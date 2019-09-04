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Дата трехсторонних переговоров по транзиту газа выберут в ближайшее время - Минэнерго РФ

Среда, 4 сентября 2019, 12:00

Россия, Украина и Еврокомиссия в ближайшее время согласуют дату проведения трехсторонних переговоров по транзиту российского газа через газотранспортную систему Украины в ЕС.

Об этом 3 сентября заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает "Интерфакс-Украина".

"По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и согласуем время проведения такой встречи.

Мы предварительно до этого договаривались, что такая встреча будет в сентябре. Мы сейчас должны конкретно договориться о дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны", - сказал он.

Напомним:

В августе глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, РФ и Евросоюзом запланированы на 16 сентября.

Тогда он заявил, что Россия пока не назвала своих представителей на переговорах.

18 июня в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

В ответ "Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если "Газпром" не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

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Россия транзит газа

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