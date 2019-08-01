Коболєв назвав дату переговорів по транзиту газу
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що тристоронні переговори щодо транзиту газу між Україною, РФ та Євросоюзом заплановані на 16 вересня.
Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt.
За його словами, Росія поки не назвала своїх представників на переговорах.
Він також висловив сумніви, що РФ продовжить поставляти газ у Німеччину через Україну після запуску "Північного потоку-2", як це обіцяла канцлер ФРН Ангела Меркель.
"Пообіцяти щось, а потім стримати це - дві різні речі. Це доречно як українською, так і німецькою мовами", - заявив Коболєв.
Нагадаємо:
18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.
У відповідь "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.
Українська сторона на майбутніх переговорах у вересні запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.
Економічна правда
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