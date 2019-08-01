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Коболєв назвав дату переговорів по транзиту газу

Четвер, 1 серпня 2019, 14:56

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що тристоронні переговори щодо транзиту газу між Україною, РФ та Євросоюзом заплановані на 16 вересня.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті  Handelsblatt.

За його словами, Росія поки не назвала своїх представників на переговорах.

Він також висловив сумніви, що РФ продовжить поставляти газ у Німеччину через Україну після запуску "Північного потоку-2", як це обіцяла канцлер ФРН Ангела Меркель. 

"Пообіцяти щось, а потім стримати це - дві різні речі. Це доречно як українською, так і німецькою мовами", - заявив Коболєв.

Нагадаємо:

18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.

У відповідь "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.

Українська сторона на майбутніх переговорах у вересні запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Економічна правда

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Коболєв транзит газу Нафтогаз Газпром

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