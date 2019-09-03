Гривня на закрытии межбанка укрепилась
Вторник, 3 сентября 2019, 17:26
3 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,24 - 25,26 гривни;
Евро - 27,63 - 27,64 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 3 сентября на уровне 25,26 гривни за доллар.
3 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,31 - 25,33 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua