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Гривня на закрытии межбанка укрепилась

Вторник, 3 сентября 2019, 17:26
 

3 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,24 - 25,26 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,24 - 25,26 гривни;

Евро - 27,63 - 27,64 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 3 сентября на уровне 25,26 гривни за доллар.

3 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,31 - 25,33 гривни за доллар.

Экономическая правда

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