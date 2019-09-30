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Standard&Poor's обновило прогноз курса гривни

Понедельник, 30 сентября 2019, 10:16

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, каким может быть курс гривни до 2022 года.

Об этом пишет Finclub.

На конец 2019 года эксперты агентства ожидают курс 27 гривни за доллар, говорится в решении S&P повысить рейтинг Украины до "В".

На конец 2020 года S&P ожидает 27,5 гривни за доллар, 2021 - 28 гривни за доллар, а 2022-го - 28,5 гривни за доллар.

Еще в апреле агентство считало, что Украину ждет девальвация.

Эксперты агентства спрогнозировали, что ослабление гривни к концу 2019 года составит 28,6 гривни за доллар, уже к концу 2020 года национальная валюта Украины подешевеет до 29,5 гривни за доллар, к 2021 – до 30 гривни за доллар, к 2022 – до 30,5 гривни за доллар.

Но ряд факторов - от рекордного урожая до притока средств нерезидентов в ОВГЗ - привели к укреплению гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 30 сентября на уровне 24,08 гривни за доллар.

27 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,10 - 24,13 гривни за доллар.

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