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Официальный курс на 30 сентября: гривня приблизилась к 24 за доллар

Понедельник, 30 сентября 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 30 сентября на уровне 24,08 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,33 гривни (на 27 сентября - 26,45 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 27 сентября на уровне 24,18 гривни за доллар.

27 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,10 - 24,13 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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