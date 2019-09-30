При Данилюке СНБО так и не создал координационный центр по реформе "Укроборонпрома"
За три месяца решение о создании Координационного центра по внедрению реформы оборонно-промышленного комплекса Советом национальной безопасности и обороны так и не было принято.
Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Аппарата СНБО.
Создание такого координационного центра анонсировалось секретарем СНБО Александром Данилюком в начале июля 2019 года.
По словам Данилюка, это должен быть рабочий орган с приоритетной задачей быстро реформировать государственный концерн "Укроборонпром" без коррупции.
"Сама идея создания координационного центра по реформе ОПК входила в конфликт с полномочиями правительства по реформе государственного оборонного заказа и заявлениями нового директора "Укроборонпрома" Абромавичуса о создании профессионального Набсовета над концерном", - предположил Каневский, и добавил, - поэтому не удивительно, что такая идея осталась на бумаге".
Напомним:
На прошлой неделе стало известно, что Данилюк написал заявление об увольнении с должности. По информации источников, причиной стал конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев.
Недавно новый гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус заявил, что концерн трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений.
Экономическая правда
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