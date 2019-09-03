Курс валют: гривня ослабла на 12 копеек
Вторник, 3 сентября 2019, 08:59
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 3 сентября на уровне 25,26 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,71 гривни (на 2 сентября - 27,74 гривни).
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 2 сентября на уровне 25,14 гривни за доллар.
2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,16 гривни за доллар.
2 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,28 - 25,29 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua