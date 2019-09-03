Курс валют: гривня ослабла на 12 копеек

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 3 сентября на уровне 25,26 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,71 гривни (на 2 сентября - 27,74 гривни).

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 2 сентября на уровне 25,14 гривни за доллар.

2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,16 гривни за доллар.

2 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,28 - 25,29 гривни за доллар.

Экономическая правда