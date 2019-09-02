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Гривня на закрытии межбанка ослабла

Понедельник, 2 сентября 2019, 17:02
 

2 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,28 - 25,29 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,28 - 25,29 гривни;

Евро - 27,71 - 27,72 гривни.

Напоминаем:

2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,16 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 2 сентября на уровне 25,14 гривни за доллар.

Экономическая правда

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