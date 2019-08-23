Аваков поддержал ликвидацию экономического департамента Нацполиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что принято решение о ликвидации департмента защиты экономики Нацполиции.

Об этом он сказал во время коллегии МВД.

"На сегодня в государстве остро стоит вопрос создания единого органа, который будет заниматься борьбой с финансовыми и экономическими преступлениями - Службы финансовых расследований.

Сегодня (23 августа - ред.) будет соответствующее совещание в СНБО. Мы должны сделать первые шаги", - отметил Аваков.

По его словам, "профессионалы, которые работали в этом департаменте, будут работать и дальше".

Напомним:

Законопроект о создании Службы финансовых расследований, разработанный Минфином в 2016 году, вынесут на рассмотрение Верховной Рады.

Законопроект о Службе финансовых расследований был разработан Минфином во главе с Данилюком с участием западных партнеров и Международного валютного фонда.

Он предусматривает создание нового органа, который возьмет на себя функции налоговой милиции и экономических подразделений Службы безопасности и Нацполиции. Подчиняться СФР, согласно документу, должна Минфину.

Экономическая правда