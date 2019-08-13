Службу финансовых расследований хотят создать по проекту 2016 года

Законопроект о создании Службы финансовых расследований, разработанный Минфином в 2016 году, вынесут на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом в интервью ВВС Украина заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Мы финализируем закон о Службе финансовых расследований. В 2016 году был разработан этот законопроект, его провели через Кабмин, но потом президент Порошенко его приостановил. Он решил создать новый орган - Бюро национальной финансовой безопасности, которое считал альтернативой, но на самом деле оно просто цементировало его влияние", - рассказал Данилюк.

"Тогда кабминовский законопроект не зарегистрировали в Верховной Раде, его зарегистрировали народные депутаты. И все остановилось из-за этого конфликта, реформа не состоялась. Как не произошла и окончательная отмена налоговой милиции", - добавил он.

По его словам, сейчас этот законопроект обновили.

Напомним:

Законопроект о Службе финансовых расследований был разработан Минфином во главе с Данилюком с участием западных партнеров и Международного валютного фонда.

Он предусматривает создание нового органа, который возьмет на себя функции налоговой милиции и экономических подразделений Службы безопасности и Нацполиции. Подчиняться СФР, согласно документу, должна Минфину.