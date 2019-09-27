"Укрбуд" мог перейти в сферу влияния Ваврыша - СМИ

Компания "Укрбуд" могла перейти в сферу влияния генерального директора компании SAGA Development Андрея Вавриша - друга и партнера главы Офиса президента Андрея Богдана, сам Ваврыш эту информацию опровергает.

О том, что контроль над компанией мог получить Ваврыш, НВ Бизнес сказали 5 собеседников - владельцы и топ-менеджеры киевских девелоперских компаний.

Как сообщили изданию в пресс-службе Ваврыша, он свою причастность к "Укрбуду" отрицает.

Напомним, экс-совладелец компании "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась заявил о продаже компании сторонним инвесторам, имен которых он не называет, а также о возобновлении работ на стройплощадках.

По другой версии собеседников НВ Бизнес, изменения в компании могут быть связаны с внутренним перераспределением активов.

"Возможно, все эти изменения связаны с внутренним перераспределением активов и Максима Микитася просто выводят из списка акционеров, чтобы не привлекать внимания", - заявил директор девелоперской компании на условиях анонимности.

Подчеркивается, что данных, подтверждающих изменение владельцев "Укрбуд Девелопмент", на момент публикации материала, нет.

Конечным бенефициарным владельцем компании, по данным реестра юридических лиц Министерства юстиции, остается жительница Кривого Рога Яна Левенец. На своих местах остался и весь менеджмент компании.

"Проблемы в компании Укрбуд наблюдались последние несколько месяцев: темпы работ на строительных площадках существенно снизились, а бизнес подвергся давлению.

Например, в мае и июне Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штрафы в размере 262 млн грн на две компании корпорации - Северо-Украинский строительный альянс и Спецстрой-Плюс за сговоры во время участия в тендерах на реконструкцию Шулявского путепровода, столичной гимназии им. Бойченко и строительство корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова", - говорится в статье издания.

Отмечается, что в конце сентября ГБР сообщил Микитасю о подозрении по статье УК о хулиганстве в связи с конфликтом с главой объединенной территориальной общины пгт Любеч Репкинского района Черниговской области Сергеем Пинчуком, произошедшего летом.

"Весь этот уголовный новостной фон негативно отразился на корпорации. Поэтому выход из состава собственников Максима Микитася не стал для экспертов на рынке недвижимости неожиданностью", - пишет НВ Бизнес.

"Строительные работы на площадках в летний период практически не проводились, в компании начались задержки с выплатой заработной платы. Проблемы наблюдались все лето", - заявил глава крупной девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным.