Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки 27 сентября

27 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,06 - 24,08 гривни;

Евро - 26,27 - 26,29 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,96 - 24,20 гривни. Евро покупают по 26,07 гривни, продают по 26,47 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,14 - 24,17 гривни, евро - 26,27 - 26,41 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 27 сентября на уровне 24,18 гривни за доллар.

26 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,19 гривни за доллар.

26 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.

Экономическая правда