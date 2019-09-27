Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки 27 сентября
27 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,06 - 24,08 гривни;
Евро - 26,27 - 26,29 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,96 - 24,20 гривни. Евро покупают по 26,07 гривни, продают по 26,47 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,14 - 24,17 гривни, евро - 26,27 - 26,41 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 27 сентября на уровне 24,18 гривни за доллар.
26 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,15 - 24,19 гривни за доллар.
26 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,09 - 24,12 гривни за доллар.
Экономическая правда
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