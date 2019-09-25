Котировки гривни на межбанке достигли пика и начали снижаться
Среда, 25 сентября 2019, 17:45
25 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,17 - 24,20 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,17 - 24,20 гривни;
Евро - 26,55 - 26,58 гривни.
Напоминаем:
25 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,20 - 24,23 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 25 сентября на уровне 24,20 гривни за доллар.
Экономическая правда
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