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Котировки гривни на межбанке достигли пика и начали снижаться

Среда, 25 сентября 2019, 17:45

25 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,17 - 24,20 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,17 - 24,20 гривни;

Евро - 26,55 - 26,58 гривни.

 
Котировки гривни к доллару

Напоминаем:

25 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,20 - 24,23 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 25 сентября на уровне 24,20 гривни за доллар.

Экономическая правда

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