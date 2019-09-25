В НБУ рассказали, сколько денег перечислили заробитчане с начала года

За первое полугодие 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину 5,54 миллиарда долларов.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины.

Отмечается, что во втором квартале 2019 года в Украину поступило 2,84 миллиарда долларов переводов от трудовых мигрантов - это составляет около 8,1% ВВП Украины за этот период.

Большинство переводов Украина по-прежнему получает из Польши. За первую половину года таких переводов поступило более 1,9 миллиарда долларов.

На втором месте по объемам переводов - Чехия, откуда с начала года поступило около 505 млн долларов. Из России Украина получила 498 млн долларов, а из США - 458 млн долларов.

В общем из стран ЕС украинцы получили 3,65 миллиарда долларов, в то время как из стран СНГ - 559 млн долларов.

По сравнению с первым полугодием прошлого года общие объемы переводов выросли на 254 миллиона долларов.

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Напоминаем:

Количество нелегальных трудовых мигрантов, прибывших в Чехию из стран, не входящих в состав Евросоюза, увеличилось за год почти на 100%. Лидируют среди них граждане Украины.

Количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в пять раз: с более 300 тысяч до примерно полутора миллиона.

По данным отчета компании по трудоустройству в Польше Personnel Service, 75% украинских заробитчан получают в месяц более 2,5 тыс злотых (675 долларов или 19 тыс грн).

Около 45% украинцев получают по 3 тыс злотых с учетом налогов (810 долларов, или 22,6 тыс грн).

Лишь около 5% получают 1,5 тыс злотых (около 315 долларов или порядка 11,6 тыс грн).

О том, где больше всего вакансий за рубежом для украинцев и на что хватит денег после года работы за рубежом читайте в публикации ЭП: "Трудовые мигранты. В каких государствах украинцам работать выгоднее"

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Экономическая правда