Все разделы
Укр / Рус

80% нелегальных иностранных работников в Чехии - украинцы

Среда, 10 июля 2019, 10:16

Количество нелегальных трудовых мигрантов, прибывших в Чехию из стран, не входящих в состав Евросоюза, увеличилось за год почти на 100%. Лидируют среди них граждане Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

По официальным данным Министерства труда и социальных дел, в 2018 году в Чехии нелегально работали 3800 иностранцев. Несмотря на то, что в стране уже третий год работает программа "Режим Украина", около 80% процентов нелегальных работников были именно украинцами. Как заявляют представители Экономической палаты, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев.

"Незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности связано также с тем, что работодатели стремятся уложиться в сроки выполнения производственных заказов, и поэтому готовы рисковать", - говорится в докладе Минтруда.

В прошлом году работники ведомства предъявили штрафы 500 фирмам на сумму, превышающую 150 млн крон, пишет чешское издание E15. Нарушения были зафиксированы в ходе проверки 7200 предприятий.

В начале июня чешское правительство удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 600 до 40 000 человек.

По данным Минтруда Чехии, на конец 2018 года в Чехии было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех иностранцев, работающих в республике.

Отметим, в 2017 году Чехия депортировала более 1000 граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

работа миграция Чехия

powered by lun.ua
Материалы по теме
За полгода уровень зарплат в вакансиях вырос на 10% - анализ 2 июля 2019, 13:18
Миллениалы на рынке труда: хотят работать в ІТ и готовы к переезду за границу 18 июня 2019, 15:01
Работы в агросфере стало вдвое больше, самые большие зарплаты - на Закарпатье 14 июня 2019, 14:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!