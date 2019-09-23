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Гривня на межбанке продолжает уверенно укрепляться

Понедельник, 23 сентября 2019, 17:15

23 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,32 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,30 - 24,32 гривни;

Евро - 26,71 - 26,73 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 23 сентября на уровне 24,43 гривни за доллар.

23 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,42 гривни за доллар.

Экономическая правда

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