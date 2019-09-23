Гривня на межбанке продолжает уверенно укрепляться
Понедельник, 23 сентября 2019, 17:15
23 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,30 - 24,32 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,30 - 24,32 гривни;
Евро - 26,71 - 26,73 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 23 сентября на уровне 24,43 гривни за доллар.
23 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,42 гривни за доллар.
Экономическая правда
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