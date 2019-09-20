Офіційний курс: гривня знову зміцнилася до долара та євро
П'ятниця, 20 вересня 2019, 09:20
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 20 вересня на рівні 24,62 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,24 гривні (на 19 вересня - 27,27 гривні).
Нагадаємо:
19 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,55 - 24,58 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 19 вересня на рівні 24,67 гривні за долар.
Економічна правда
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