Офіційний курс: гривня знову зміцнилася до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 20 вересня на рівні 24,62 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,24 гривні (на 19 вересня - 27,27 гривні).

Нагадаємо:

19 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,55 - 24,58 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 19 вересня на рівні 24,67 гривні за долар.

Економічна правда