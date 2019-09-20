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Офіційний курс: гривня знову зміцнилася до долара та євро

П'ятниця, 20 вересня 2019, 09:20
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 20 вересня на рівні 24,62 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,24 гривні (на 19 вересня - 27,27 гривні).

Нагадаємо:

19 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,55 - 24,58 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 19 вересня на рівні 24,67 гривні за долар.

Економічна правда

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НБУ гривня

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