Официальный курс: гривня рекордно укрепилась
Суббота, 21 сентября 2019, 10:29
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 23 сентября на уровне 24,43 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,94 гривни (на 20 сентября - 27,24 гривни).
Напомним:
20 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,41 - 24,43 гривни за доллар.
НБУ укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 20 сентября на уровне 24,62 гривни за доллар.
Экономическая правда
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