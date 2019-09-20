Официальный курс: гривня снова укрепилась к доллару и евро
Пятница, 20 сентября 2019, 09:20
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 20 сентября на уровне 24,62 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,24 гривни (на 19 сентября - 27,27 гривни).
Напомним:
19 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,55 - 24,58 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 19 сентября на уровне 24,67 гривни за доллар.
Экономическая правда
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