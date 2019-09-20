Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня снова укрепилась к доллару и евро

Пятница, 20 сентября 2019, 09:20
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 20 сентября на уровне 24,62 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,24 гривни (на 19 сентября - 27,27 гривни).

Напомним:

19 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,55 - 24,58 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 19 сентября на уровне 24,67 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ гривня

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ напечатает 5 миллионов банкнот номиналом 1000 гривень 19 сентября 2019, 12:55
НАБУ открыло 3 дела против главы Нацбанка Смолия 19 сентября 2019, 12:25
Расследовать действия Гонтаревой в НБУ: комитет Рады одобрил идею Дубинского 18 сентября 2019, 17:21
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!