Официальный курс: гривня снова укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 20 сентября на уровне 24,62 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,24 гривни (на 19 сентября - 27,27 гривни).

Напомним:

19 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,55 - 24,58 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 19 сентября на уровне 24,67 гривни за доллар.

Экономическая правда