Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 19 вересня на рівні 24,67 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,27 гривні (на 18 вересня - 27,31 гривні).

Нагадаємо:

18 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,71 - 24,75 гривні за долар.

18 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,65 - 24,67 гривні за долар.

Економічна правда