Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро
Четвер, 19 вересня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 19 вересня на рівні 24,67 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,27 гривні (на 18 вересня - 27,31 гривні).
Нагадаємо:
18 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,71 - 24,75 гривні за долар.
18 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,65 - 24,67 гривні за долар.
Економічна правда
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