Гривня зміцнилася на закритті міжбанку
Четвер, 19 вересня 2019, 17:24
19 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,55 - 24,58 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,55 - 24,58 гривні;
Євро - 27,15 - 27,18 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 19 вересня на рівні 24,67 гривні за долар.
19 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,63 - 24,67 гривні за долар.
Економічна правда
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