Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

19 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,55 - 24,58 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,55 - 24,58 гривні;

Євро - 27,15 - 27,18 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 19 вересня на рівні 24,67 гривні за долар.

19 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,63 - 24,67 гривні за долар.

Економічна правда