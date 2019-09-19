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Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

Четвер, 19 вересня 2019, 17:24
 

19 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,55 - 24,58 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,55 - 24,58 гривні;

Євро - 27,15 - 27,18 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 19 вересня на рівні 24,67 гривні за долар.

19 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,63 - 24,67 гривні за долар.

Економічна правда

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