Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

18 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,71 - 24,75 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,65 - 24,67 гривни;

Евро - 27,21 - 27,23 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,60 - 24,86 гривни. Евро покупают по 27,06 гривни, продают по 27,46 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,70 - 24,75 гривни, евро - 27,14 - 27,28 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 18 сентября на уровне 24,76 гривни за доллар.

17 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,76 гривни за доллар.

Экономическая правда